Fürst: Kölly soll als Wahlleiter zurücktreten

Bereits seit zwei Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegen den Kölly wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs bei der Gemeinderatswahl 2017. Laut dem zuständigen Staatsanwalt werde es vor der Landtagswahl am 26. Jänner keine Entscheidung darüber geben, ob Anklage erhoben wird oder nicht – mehr dazu in Ermittlungen gegen Kölly dauern an.

ORF

„Unmut in Bevölkerung ist groß“

Fürst fordert Kölly deshalb auf, die Funktion des Wahlleiters in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) zurücklegen. „Solange diese Causa nicht geklärt ist, sollte Bürgermeister Kölly die Funktion des Wahlleiters in der Marktgemeinde Deutschkreutz zurücklegen. Der Unmut in der Bevölkerung darüber ist groß und viele verstehen schlichtweg nicht, warum dieses Verfahren solange dauert“, so Fürst.

Kölly trete bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat des Bündnis Liste Burgenland an (LBL), daher sollte er die Wahlleitung in der Gemeinde an jemanden anderen übertragen, so Fürst – mehr dazu in Kölly wieder LBL-Spitzenkandidat.