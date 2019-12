SPÖ: Aufnahme von Mitarbeitern möglich

Man könne sich vorstellen zwei bis drei der von der Bundes-SPÖ über die bevorstehende Kündigung informierten Mitarbeiter im Burgenland aufzunehmen, sagte Herbert Oschep, der Sprecher von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, am Sonntag gegenüber der Austria Presse Agentur APA. „Wenn es für die Mitarbeiter passt“, so Oschep. Insgesamt werden 27 Mitarbeiter der SPÖ-Parteizentrale ihren Job verlieren – mehr dazu in SPÖ-Mitarbeiter über Kündigung via E-Mail informiert.

„Wollen nachhaltige Lösung für Betroffene“

Man sei finanziell gut und solide aufgestellt und stehe auch zu einer Verantwortung. „Wir sind Sozialdemokraten und wollen daher eine gute und nachhaltige Lösung für die Betroffenen“, so der LH-Sprecher. Doskozil habe großen Druck gemacht, dass hier ordentlich mit den Mitarbeitern umgegangen werde, so Oschep.