Große Spendengala für Licht ins Dunkel

Das bekannte Weingut Scheiblhofer mit seiner imposanten „Hall of Legends“ war heuer erstmals Schauplatz der Licht ins Dunkel Spendengala von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Insgesamt 400 Gäste aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Kirche und Politik sind seiner Einladung heuer gefolgt.

Rund 100.000 Euro für Licht ins Dunkel

„Dass auch Sie gekommen sind, das ist ganz wichtig“, bedankte sich Doskozil bei seiner Ansprache bei den Gästen. „Durch Ihre Anwesenheit können wir insgesamt eine Summe von in etwa 100.000 Euro für die Aktion Licht ins Dunkel sammeln und zur Verfügung stellen“, so Doskozil. Exakt 93.615 Euro kamen bei der Gala des Landeshauptmannes für Licht ins Dunkel zusammen. Zusätzlich können 20.000 Euro an die Krebshilfe übergeben werden.

Der offizielle Auftakt zur ORF-Hilfsaktion Licht ins Dunkel findet am Sonntag um 16.00 Uhr in ORF 2 statt, heuer ist es die 47. Ausgabe. Am Montag steht das gesamte Programm des ORF Burgenland dann ganz im Zeichen des zwölften Licht ins Dunkel Aktionstages. Gegen eine Spendenzusage können die Hörerinnen und Hörer von Radio Burgenland zwischen 7.00 Uhr in der Früh und 18.00 Uhr am Abend das Musikprogramm bestimmen.

600.000 Euro alleine im Burgenland gespendet

Im Vorjahr haben die Burgenländerinnen und Burgenländer insgesamt mehr als 600.000 Euro für Licht ins Dunkel gespendet. Spenden per Telefon oder SMS sind jederzeit unter der kostenlosen Spendentelefonnummer 0800 664 2412 möglich. Im Internet gibt es unter lichtinsdunkel.ORF.at oder via Facebook unter „ORFLichtinsDunkel“ zu spenden. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten gibt es auch zum Nachlesen im ORF-Teletext auf Seite 680.