Erfolg für Eberhardt in Hongkong

Die 24-jährige Burgenländerin hatte sich früh abgesetzt, da nur Rundengewinne und der Schlusssprint in die Wertung kommen. „Das war ein Hammer-Rennen von ihr. Über die Hälfte der Distanz kämpfte sie alleine gegen die Konkurrenz und war lange in der Flucht“, freute sich Nationaltrainer Andreas Müller über den Einsatz Eberhardts. Sie wurde zwar von der Norwegerin Anita Yvonne Stenberg überholt, rettete sich aber vor dem Feld ins Ziel. Die Olympia-Kandidatin tritt am Sonntag noch im olympischen Omnium-Bewerb an – mehr dazu in Eberhardt in Hongkong im Einsatz