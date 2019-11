Müllgebühren werden wieder nicht erhöht

Zum 17. Mal in Folge gibt es keine Erhöhung der Müllgebühren, sie bleibt weiterhin bei 96,80 Euro im Jahr. „Wir schaffen es derzeit noch, dass wir die Kosten, die jährlichen Steigerungen noch selber verarbeiten, noch selber schlucken können und nicht an die Kunden weitergeben müssen“, so BMV-Obmann Michael Lampel, der seit Mai im Amt ist.

„In den letzten jahren durften wir viele Rücklagen erwirtschaften und diese Rücklagen haben jetzt zu dem geführt, dass wir wirtschaftlich keine erhöhungen brauchen“, ergänzt der stellvertretende Obmann des BMV Josef Korpitsch.

ORF

Gute Bilanz für 2019

Beim BMV blickt man bei der Vollversammlung jedenfalls zufrieden auf das heurige Jahr zurück. Im Jänner wurde im Landtag ein neues Abfallwirtschaftsgesetz beschlossen. In Heiligenkreuz wurde mit dem Bau einer Abfallsammelstelle für neun Gemeinden begonnen. Und die erst im Oktober vorgestellte Förderaktion für Mehrwegbecher statt Einwegbecher auf den burgenländischen Fußballplätzen sei schon jetzt ein voller Erfolg, meint Obmann Lampel – mehr dazu in Mehrweg statt Einweg auf Sportplätzen. „Die nachfrage ist so groß. Es sind bereits 83 Sportvereine, die Bestellungen abgegeben haben – und das ist wirklich ein sensationeller Erfolg“, so Lampel.

Für das kommende Jahr hat sich der burgenländische Müllverband vorgenommen, noch stärker auf die Wichtigkeit der Mülltrennung hinzuweisen. Sie Abfallsammelstelle in Heiligenkreuz soll im September in Betrieb gehen.