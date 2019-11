120 neue Arbeitsplätze in Zurndorf

Eine Umweltorganisation und ein Anrainer hatten zunächst Einspruch gegen das Projekt erhoben, was einen Baustopp zur Folge hatte. Jetzt kann aber weitergebaut werden, am Freitag wurde der Grundstein gelegt. Direkt an der Mönchhofer Landesstraße ensteht das Lager mit 110.000 Quadratmetern Lagerfläche.

Perfekter Standort

Vor allem die Autobahnanbindung, aber auch die Nähe zu Ungarn und der Slowakei waren ausschlaggebend für die Auswahl des Standorts, erklärt der Leiter der XXXLutz-Bauabteilung Alois Knauseder. „Wir arbeiten in 12 Ländern, in den letzten Jahren verstärkt in östlichen Ländern, das geht bis Rumänien und Bulgarien. Österreich ist ja mitten in Europa, wie man weiß. Infolgedessen ist das ein nahezu perfekter Standort, um die Zentral-, Mittel- und Osteuropäischen Länder zu bedienen“, so Knauseder.

Bis zu 320 Arbeitsplätze

Das Areal ist 22 Hektar groß. Die Erdbauarbeiten sind fast abgeschlossen. „Insgesamt gibt es 17 verschiedene Grundeigentümer. Das größte Grundstück ist das ehemalige Enercon-Grundstück, wo der erste Bauabschnitt errichtet wird“, so Knauseder. Heuer soll noch mit dem Hochbau begonnen werden.

Im Frühjahr sollen Dach und Fassade gemacht werden. Vorerst werden 120 Arbeitsplätze entstehen, später könnten bis zu 320 Menschen beschäftigt werden. „Das geht von Führungskräften im logistischen Bereich, im Verwaltungsbereich, über Kommissioniertätigkeit, Wareneingang, Warenausgang, bis zu den tatsächlichen Tätigkeiten im Lager – Staplerfahrer, Hochregalstaplerfahrer usw.“, führt Knauseder aus.

Das Lager wird vor allem als Möbellager verwendet, sowie als Lager für den Internethandel. Das Projekt gilt als eines der größten Bauprojekte im Bezirk Neusiedl am See.