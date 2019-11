„Burgenländer in Not“: Tschürtz verteidigt Verein

„Burgenländer in Not“ kam heuer im Sommer in die Schlagzeilen. Die Grünen äußerten den Verdacht der Parteienfinanzierung – mehr dazu in Grüne hinterfragen Förderungen für Verein „Burgenländer in Not“ und „Burgenländer in Not“: Tschürtz wehrt sich. Der Verein besteht seit 2016, es handelt sich laut Parteichef Tschürtz um eine Vorfeld-Organisation der freiheitlichen Partei Burgenland.

ORF

„Möchte Burgenländern in Not helfen“

Ziel von „Burgenländer in Not“ ist es, notleidenden Burgenländerinnen und Burgenländern zu helfen. Etwa 100 Menschen wurde bisher mit Lebensmittelgutscheinen unter die Arme gegriffen, sagt Tschürtz. Über sein Büro erhielt der Verein „Burgenländer in Not“ seit 2016 30.000 Euro. „Es geht nicht darum, dass man die Gesamtsumme betrachtet, sondern es geht darum, dass man diesen Verein aufbauen hat müssen. Es geht auch darum, dass ich in meinem Förderbudget, das wesentlich höher ist, einen Teil davon diesem Verein zur Verfügung gestellt habe – und das aus gutem Grund. Ich möchte Burgenländern helfen, die in Not sind“, erklärte Tschürtz.

ORF

Dass über den Verein FPÖ-Parteiveranstaltungen organisiert werden, dementiert Tschürtz. „Es geht darum, dass der Verein ‚Burgenländer in Not‘ Veranstaltungen macht. Überall, wo man Geld für Spenden lukrieren kann – auch in Wahlkampfzeiten, auch zu Weihnachten, auch zu Ostern – ist das okay. Das hat nichts mit Politik zu tun. Da wird auch nicht Politik gemacht.“ Geholfen wird übrigens jedem, der sich beim Verein „Burgenländer in Not“ meldet, sagte Tschürtz. Geld dafür sei noch vorhanden.