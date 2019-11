Mutter Erde: „Verwenden statt Verschwenden“

Auf 300 Quadratmetern findet sich im Zentrum von Mattersburg alles, was in einem herkömmlichen Haushalt zu finden ist, beziehungsweise gebraucht wird. „Wir haben über Kleidung, also Jeans und Pullover, Schals und Mützen, über Haushaltsartikel, Geschirr, Vasen, Teller, Kästen, Schränke und Sessel, bis hin zu Matratzen“, so Christoph Haider, Geschäftsführer von „Mein Laden“.

Menschen aus allen Gesellschaftsschichten kaufen ein

„Wir haben alle Gesellschaftsschichten, von Leuten die kein bis wenig Geld haben, bis hin zu Wiederverkäufern. Alle Schichten kommen zu uns einkaufen“, sagte Monika Flackl, Mitarbeiterin bei „Mein Laden“. „Mein Laden“ ist ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt des AMS, das in erster Linie Langzeitsarbeitslosen wieder eine Chance auf dem Arbeitsmarkt gibt. Derzeit sind zehn Personen hier vorübergehend beschäftigt. Daneben wird aber der Re-Use-Gedanke, die Wiederverwertung alter Gegenstände, immer bedeutender.

80 Prozent des Hausmülls wäre wiederverwertbar

„Wir wissen heutzutage, dass ungefähr 80 Prozent des Hausmülls wiederverwertbar wäre und genau in diese Kerbe wollen wir schlagen“, so Haider. Seit vier Jahren gibt es die sogenannte Re-Use-Box des Müllverbandes flächendeckend im ganzen Land. Sie kann etwa hier im „Mein Laden“ kostenlos abgeholt und gefüllt wiedergebracht werden. So soll eine Kreislaufwirtschaft in Gang kommen.

„Es wird noch schief beäugt und es ist noch nicht so Trend. Ich hoffe, dass mit den jungen Generationen ein Umdenken stattfindet, dass man sich nicht schämen muss, zum Beispiel Vintage-Re-Use-Kleidung zu tragen, dass es wieder hipp wird. Da setze ich sehr auf die jungen Generationen“, so Haider. Das Re-Use-Netzwerk des Burgenländischen Müllverbandes umfasst Annahmestellen in allen sieben Bezirken des Landes.