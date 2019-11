SPÖ: Auf Wirtschaftsabschwung reagieren

Die Wirtschaft im Burgenland stehe gut da und werde auch in Zeiten des Abschwungs durch die politischen Rahmenbedingungen gestützt, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Jeder fünfte Euro im Landesbudget werde für Investitionen verwendet, von denen die Unternehmen profitierten. Ein Ziel seien Betriebsansiedelungen. Man müsse den Wirtschaftsstandort noch attraktiver mache und setzte auf kluges Wachstum, aber nicht auf Wachstum um jeden Preis, so Fürst. Das sei eine klare Abgrenzung zum neoliberalen Wirtschaftskurs einer ÖVP.

Hergovich: 200 Millionen Euro für Investitionen

Schulden zu machen, um die Konjunktur zu beleben, sei derzeit nicht notwendig, sagte SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich. Man sei beim Landesbudget 2020 in der glücklichen Lage 200 Millionen Euro an Mehreinnahmen im Budget zu verzeichnen – mehr dazu auch in Doskozil: „Es ist kein Krebs“. Damit sei eine ordentliche Investitionspolitik ermöglicht. Das Budget 2020 sei eines für Wachstum und Beschäftigung, so Hergovich.

Steiner: SPÖ springe auf Wirtschaftsideen der ÖVP auf

ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner schrieb in einer Aussendung, dass er sich freue, dass die SPÖ auf die Wirtschaftsideen der ÖVP aufspringe. Die ÖVP habe bereits im Vorjahr in ihrem Plan für das Burgenland konkrete Maßnahmen zur Gründer- sowie Startupsförderung definiert. Neben der Ansiedlung und Entwicklung von Unternehmen sollen junge Frauen und Männer auf dem Weg zum eigenen Unternehmen ermutigt und begleitet werden.