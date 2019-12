Am Samariterbund-Stützpunkt in Hornstein stapeln sich die Geschenke: Rund 300 Pakete sind beim burgenländischen Samariterbund bereits eingelangt – und es werden täglich mehr. „Spielen Sie Christkind“ heißt die Aktion. Mitmachen sei ganz einfach, sagte David Fehringer vom Samariterbund: "Man kauft ein neues Geschenk im Wert von 20 bis 40 Euro, verpackt es, bringt es zur Post – kann man bei jeder Poststelle abgeben. Dort wird dann am Paket „#TeamChristkind" vermerkt und das wird dann in die nächste Abgabestelle geschickt von der Post.“

ORF

Berührende Momente

In den Stützpunkten werden die Geschenke sortiert. Mädchen oder Bub und das jeweilige Alter der Kinder werden berücksichtigt. Verteilt werden die Weihnachtsgeschenke dann in den Tagen vor dem Heiligen Abend. Für das Team Christkind ist das ein ganz besonderes Erlebnis. Für ihn seien es berührende und wunderschöner Moment, wenn er in eine Einrichtung oder zu Kindern komme und die Geschenke übergebe, erzählte Fehringer. Die Kinder hätten eine riesengroße Freude mit den neuen Geschenken, man bekomme irrsinnig viel zurück und das sei einfach wunderschön.

ORF

Kinderaugen zum Leuchten zu bringen, ist das Ziel der Aktion. Im Vorjahr wurden in ganz Österreich 7.000 Kinder beschenkt worden. Im Burgenland brachte das Team Christkind rund 500 armutsgefährdeten Kindern Weihnachtsgeschenke.