Start für „Burgenland heute kompakt“

Täglich ab 17.00 Uhr gibt es jetzt „Burgenland heute kompakt“. Damit werden Sie kurz und kompakt über die wichtigsten Themen der Sendung informiert. „Burgenland heute kompakt“ ist mit Untertiteln unterlegt und ist sowohl auf burgenland.ORF.at als auch über die neue „ORF Burgenland“-App abrufbar – mehr dazu in Die neue „ORF Burgenland“-App.

„Burgenland heute kompakt“ kommt per Push-Nachricht

Sie können „Burgenland heute kompakt“ auch über Push-Mitteilungen bekommen. Gehen Sie in der App oder im Internet-Browser einfach auf den Punkt Einstellungen und aktivieren sie die „Benachrichtigungen“ beziehungsweise die Einstellungen für Mitteilungsempfang. Dort können sie dann „Burgenland heute kompakt“ auswählen – neueste Ausgabe von „Burgenland heute kompakt“ schicken wir ihnen per Push-Nachricht Montag bis Freitag kurz nach 17.00 Uhr auf Ihr Smartphone.

Junge Zielgruppe ansprechen

„Mit ‚Burgenland heute kompakt‘ bieten wir ein neues Nachrichtenformat an, mit dem sich die Burgenländerinnen und Burgenländer in einer Minute einen Überblick über die wichtigsten Themen des Tages verschaffen können. Und das nicht nur im TV sondern auch mobil über die TVthek und Social-Media-Kanäle, womit wir ganz besonders unsere junge Zielgruppe ansprechen“, so ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger.