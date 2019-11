Vorläufig 250.148 Wahlberechtigte für Jänner

Die meisten Stimmen dürften bei der Burgenland-Wahl im Bezirk Neusiedl am See zu holen sein. Dieser weist laut Wahlbehörde mit 49.066 die meisten Wahlberechtigten auf. Der kleinste Bezirk ist Jennersdorf. Dort sind vorläufig 15.494 Personen stimmberechtigt. Der Großteil der Wahlberechtigten, konkret 232.270, hat laut Wahlbehörde seinen Hauptwohnsitz im Burgenland, 17.878 Personen sind über einen Nebenwohnsitz stimmberechtigt.

Einsichtnahme bis 28. November

Die Wählerverzeichnisse liegen noch bis Donnerstag, 28. November, in den Gemeinden zur Einsichtnahme auf – bis dahin können auch Einsprüche gegen falsche Eintragungen erhoben werden. Gegen die Entscheidung über Einsprüche sind Beschwerden möglich – dann muss das Landesverwaltungsgericht bis voraussichtlich 23. Dezember entscheiden. Die endgültige Zahl der Wahlberechtigten liegt dann am 24. Dezember vor.

Wahlberechtigt sind alle Bürger, die mit dem Stichtag am 5. November die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und in einer burgenländischen Gemeinde einen Wohnsitz haben.