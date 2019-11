Dirndl aus Kimonos

Redlich stammt aus Stoob und lebte als Japanisch-Dolmetscherin lange Zeit in Japan. Jetzt kreiert sie aus zum Teil 100 Jahre alten Kimonos gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Katrin Nielsen Dirndl. Ursprünglich wollten die beiden eigentlich österreichische Dirndl nach Japan exportieren. „Irgendwann haben wir gesagt, nein, noch schlauer wäre es aus den Kimonos die Dirndl zu machen“, erzählte Redlich. „Wir lieben Österreich, wir sind wirklich begeisterte und überzeugte Österreicherinnen und wir lieben Japan und dann haben wir gesagt, das wär’ die ideale Kombination, das würde uns so Freude mache und das würde hoffentlich anderen Leuten auch Freude machen, weil es was ganz Besonderes ist.“

Faszination Japan

Redlichs Faszination für Japan begann schon sehr früh. Ihr größter Traum als Kind war es, eine Japanerin zu sein. Diese Faszination hält bis heute an. Die Dirndl mit Japan-Touch kommen laut Redlich und Nielsen bei Österreicherinnen und Japanerinnen sehr gut an.

Erstaunlich viele Gemeinsamkeiten

Denn schließlich hätten Dirndl und Kimonos doch auch einige Gemeinsamkeiten, meinte Nielsen. So gebe es bei uns zum Beispiel die Alltags-, Sonntags- und Festtagstracht und so sei es auch bei Kimonos. Es gebe beim Kimono auch verschiedene Merkmale, an denen man sehe, ob die Frau verheiratet sei oder nicht und das sei bei der Tracht eben die Schleife. Dirndl und Kimonos seien ursprünglich ein Arbeitsgewand gewesen und mittlerweile könne man beides zu jedem Anlass tragen, so Nielsen.

Außer Dirndln designen Vera und Katrin auch Cocktail- und in Zukunft auch Abendkleider. Ihr Firmenname „Ume“ steht für Pflaume oder auch Pflaumenblüte. Die beiden Designerinnen verbinden den Namen mit etwas Schönem und vor allem Neuem.