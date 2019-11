Chronik

LKW-Lenker nach Unfall flüchtig

Ein 36-jähriger Mann wurde am Dienstagvormittag auf einer Tankstelle in Neusiedl am See verletzt. Beim Einsteigen in sein Auto wurde sein Zeigefinger zwischen seiner Autotür und dem Planenaufbau eines wegfahrenden Klein-Lkw eingeklemmt. Der 36-Jährige wurde verletzt. Der Lkw-Lenker ist auf der Flucht.