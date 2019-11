SPÖ-Sparkurs betrifft Burgenland nicht

Momentan sehe man überhaupt keine Konsequenzen, das betreffe nur die Bundes-SPÖ und er selbst habe von den Einsparungen aus den Medien erfahren, so Fürst. Gefragt, ob die SPÖ-Burgenland jetzt beim Landtagswahlkampf sparen werde müsse, antwortete der SPÖ-Landesgeschäftsführer, dass die burgenländische SPÖ insgesamt einen sehr sparsamen Wahlkampf führen würde, wie sie es immer getan habe: „Auf den Wahlkampf wird sich das nicht auswirken.“

Für eine Partei wie die Sozialdemokratie, die ja eine Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerpartei sei, sei es natürlich immer bitter, wenn es in der Organisation zu Kündigungen komme, so Fürst. Aber das habe in erster Linie der Bund zu verantworten – mehr dazu in SPÖ kündigt über Viertel der Mitarbeiter.