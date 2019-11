Josef Schleich als Retter der Juden

Hannelore Fröhlich recherchierte die Geschichte ihres Vaters akribisch. Josef Schleich, Jahrgang 1902, war ein Lebemann, Abenteurer und Geschäftsmann. Im steirisch-jugoslawischen Grenzgebiet handelte er mit Waren aller Art – nicht immer legal. Eher zufällig wurde er zum Menschenschmggler.

ORF

Schleich half Ausreisewilligen

1938 gerieten die Juden immer stärker unter Druck. Schleich wurde von der Israelitischen Kultusgemeinde gebeten Ausreisewilligen zu helfen – Menschen, denen die Nazis alles genommen haben. „Kein Land wollte sie nehmen. Das war das Problem, wer nimmt schon freiwillig Bettler auf. Jugoslawien war ja noch nicht im Krieg mit Deutschland und die haben die Menschen nicht hinausgeworfen. Sie mussten bis Zagreb kommen und dann hatten sie die Möglichkeit nach Israel und in andere Länder zu gehen“, erzählte Hannelore Fröhlich.

ORF

20.000 Menschen verhalf er zur Flucht

Schleichs Mutter stammte aus Tauka am Dreiländereck. Er kannte das Grenzgebiet Burgenland – Steiermark – Jugoslawien wie seine Westentasche. Mindestens 20.000 Menschen verhalf er zur Flucht und rettete so ihr Leben. Josef Schleich ließ sich dafür bezahlen, war aber großzügig. „Für zehn Menschen, für die bezahlt wurde, von der Kultusgemeinde, hat er immer einen gratis mitgenommen und hat Kinder gratis mitgenommen. Er hat auch Menschen bei sich wochenlang aufgenommen“, so Fröhlich.

Initiative des Lions-Clubs Güssing-Jennersdorf

Der Vortrag erfolgte auf Einladung des Lions-Clubs Güssing-Jennersdorf. Die Motivation dahinter war, das außergewöhnliche Leben und Wirken von Schleich bekannter zu machen. „Es war ein total positives Thema, für mich zu hören, dass wirklich tausende Juden hier über unsere Grenze nach Slowenien gerettet wurden. Das war mir völlig neu. Man hat ja immer wieder von negativen Sachen gehört, dass Leute zurückgeschickt und schikaniert wurden, und hier war es möglich“, sagte Max Sekyra vom Lions Club Güssing-Jennersdorf.

ORF

1941: Verhaftung von Josef Schleich

1941 wurde Josef Scheich verhaftet – wegen Devisenvergehen, nicht wegen Schlepperei. Davor hatte die Gestapo den Menschenschmuggel Schleichs stillschweigend geduldet. „Das wurde abgestellt, weil von der NSDAP beschlossen wurde, dass die Juden nicht mehr hinaus dürfen, sondern alle ermordet werden“, so Fröhlich.

Josef Schleich, der so viele Juden gerettet hat wie kaum ein Zweiter, starb 1949 völlig verarmt. Seine Tochter sorgt dafür, dass er nicht vergessen wird.