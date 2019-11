Junge für Demokratie begeistern

„politik erleben“ ist das Motto der im Juni erstmals vorgestellten Demokratieoffensive von Landtagspräsidentin Verena Dunst. Am 3. Oktober gestartet, werden bis 17. Dezember insgesamt 1.418 burgenländische Schülerinnen und Schüler altersgerechte Führungen im Landhaus absolvieren. Sie habe ein komplett neues Führungssystem eingeführt und vor allem auch die Kinder und die Jugend eingeladen, so Dunst. Dazu gebe es pädagogisches Material. So könnten Kinder über eine App lernen, was Demokratie sei und dass man auf die Demokratie aufpassen müsse.

ORF

Landtagsarbeit im Fokus

Studentinnen der Pädagogischen Hochschule erklären Schülerinnen und Schülern die Wesensmerkmale der Demokratie. Dabei legen sie den Fokus auf die Arbeit des burgenländischen Landtages und der Landesregierung. Historisches wird in Workshops abgefragt, Instagram-Auftritte von Politikerinnen und Politikern werden unter die Lupe genommen.

Videos für Schulunterricht

Aber nicht nur im Landhaus wird Demokratie den jungen Wählern von morgen nähergebracht. Auch mit Videos, zurzeit produziert von Studentinnen und Studenten der FH Eisenstadt, will man Junge für Politik begeistern. Die Videos werden ab etwa Mitte Dezember in den Schulen eingesetzt.