Mountainbiker aus Dörfl startet im Weltcup

Mihalkovits begann vor zehn Jahren mit seinem Bruder aus Spaß, sich intensiv mit dem Radfahren zu beschäftigen – heute ist er Profimountainbiker. An seine ersten Rennen habe er 2014, also relativ spät, teilgenommen, erzählte er. Aber schon davor sei er immer schon im Wald gefahren, habe selbst Strecken gebaut und sei mit seinen Freunden draußen unterwegs gewesen.

Spektakuläre Fahrt über Stock und Stein Der ORF Burgenland begleitete Peter Mihalkovits bei einer Trainingsfahrt.

15 Stunden Training pro Woche

Als Enduro-Mountainbiker braucht Mihalkovits eine spezielle Ausrüstung und muss nicht nur mutig, sondern auch topfit sein. Der Sport- und Englischstudent trainiert fünf Tage in der Woche, damit er über die Trailstrecken mit engen Kurven, Wurzeln und Steinen rasen kann. In der Vorbereitung und während der Saison komme er auf circa 15 Stunden pro Woche. Er sei viel auf dem Rennrad und im Fitnessstudio und mache effektiv drei Trainingseinheiten pro Woche auf dem Mountainbike, so der Sportler.

ORF

Keine Angst, aber Respekt

Obwohl Mihalkovits seinen Sport liebt und zwischen März und Oktober fast täglich auf dem Rad sitzt, hat er auch manchmal Respekt vor gewissen Passagen. Angst sei wahrscheinlich bei dem, was er mache, nicht dienlich, aber es sei sicher ganz sinnvoll, dass man sich gewisse Sachen zweimal überlege.

ORF

Freude am Radfahren als erstes Ziel

Sein primäres Ziel sei es, dass er weiter viel Freude beim Radfahren habe und das weitermachen könne, was er gerade tue, erklärte Mihalkovits. Dann sei er schon zufrieden. Über den Winter hält sich der Mountainbiker auf dem Rennrad und im Fitnessstudio fit. Im Februar geht die intensive Vorbereitung wieder los, ehe der 25-Jährige in die Weltcup-Saison startet.