ÖVP fordert Kassasturz

„Man kann dieses Budget mit drei Worten zusammenfassen: Vertuschen, verschleiern und verschieben“, sagte Steiner. Er beklagte fehlende Transparenz. Es gebe hoch dotierte Spielgelder für die Mitglieder der Landesregierung, es offenbare sich eine fehlende Finanzierungsstrategie im Gesundheits- und Pflegebereich, eine massive Mehrbelastung der Gemeinden, die Halbierung der Wirtschaftsförderung – und das gerade in Zeiten, wo die ersten dunklen Wolken am Konjunkturhimmel auftauchen, so Steiner. In Summe sei dies ein Budget, dem die ÖVP ganz sicherlich nicht zustimmen können.

Steiner: Schulden in Wahrheit ausgelagert

Es sei zwar eine Darstellung gefunden worden, wo eine Schuldenreduktion um zwei Millionen Euro vorgesehen sei. Aber in Wahrheit seien die Schulden ausgelagert, sagte der ÖVP-Obmann. Die offizielle Schuldensumme werde mit etwa 270 Millionen Euro beziffert. Der „wahre Schuldenstand des Landes“ sei jedoch „über eine Milliarde“.

Die Repräsentationsausgaben der Landesregierung würden um 56 Prozent erhöht, die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit stiegen um 17 Prozent, die Dienstleistungen für die Post würden um 233 Prozent zunehmen, was auch in Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit zu sehen sei, kritisierte Steiner. In wichtigen Fragen hingegen gebe es keine Antworten, etwa in der Gesundheits- und in der Pflegefrage sowie im Hinblick auf den öffentlichen Verkehr. Der lange angekündigte Masterplan Gesundheit liege immer noch nicht vor.

Sagartz will Burgenland-Bus

Der ÖVP werde immer wieder vorgeworfen, nur Vorschläge zu bringen, aber nicht die Finanzierung, stellte Klubobmann Christian Sagartz fest. Dem sei nicht so, meinte er und brachte er den von der Volkspartei vorgeschlagenen Burgenland-Bus als Beispiel. Mit 70 Linien würde der öffentliche Verkehr massiv verbessert, kosten würde dies rund zehn Millionen Euro. An den Zinstauschgeschäften verliere das Land jährlich neun Millionen Euro, so Sagartz: „Würde man hier endlich reinen Tisch machen bei der Finanzierung dieser Spekulationsgeschäfte aus der Vergangenheit, hätten wir schon das Einsparungspotenzial für ein gutes Projekt.“

SPÖ und FPÖ weisen Kritik zurück

Die „Steiner-ÖVP“ zementiert sich weiter mit viel Theaterdonner in ihre Rolle als Fundamentalopposition ein, meinte dazu SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) setze mit seinem Team ein Leuchtturm-Projekt nach dem anderen für die Zukunft des Burgenlandes um, die ÖVP falle lediglich mit ihrer Rolle als Generalblockierer und Schlechtredner auf.

ÖVP-Parteiobmann Steiner sei in Fragen solider Budgetpolitik nicht einmal ansatzweise eine Instanz, sagte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. In Eisenstadt, wo Steiner Bürgermeister ist, gebe es keinen Rechnungsabschluss ohne Neuverschuldung seit dessen Amtsantritt, jährliche Gebührenerhöhungen und immer mehr Steuergeld für eigene Imagekampagnen. Rot-Blau stehe dagegen für Schuldenabbau, so Molnar. Seit der letzten Wahl gebe es keine neuen Schulden auf dem Rücken der Burgenländer.