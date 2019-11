Tourismus-Personal klagt über Chefs

In der Tourismusbranche im Burgenland arbeiten mehr als 8.000 Menschen. Während sich die Branche selbst über neue Höchstwerte bei den Nächtigungen freut, hält sich die Begeisterung bei den Beschäftigten in Grenzen. Verglichen mit anderen Branchen, seien die Facharbeiter im Tourismus deutlich unzufriedener, sagte Erich Mauersics, vida-Landesvorsitzender: „Für das permanente Stressgefühl machen die Beschäftigten oft ihre Führungskräfte verantwortlich. Der Arbeitsklimaindex zeigt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Gastronomie über die Art der Betriebsführung frustriert sind.“

ORF/Lena Schiwampl

Windisch: Lehrlinge selbst ausbilden

Die Folge der Unzufriedenheit ist Fachkräftemangel bei burgenländischen Angestellten. Laut Silvia Windisch, vida-Landesfachgruppenvorsitzende im Tourismus, würde die Branche ohne Arbeitskräfte aus dem benachbarten Ausland nicht mehr funktionieren. Um die Arbeitsbedingungen für Facharbeiter zu verbessern, habe die vida schon jetzt Forderungen an die zukünftige Bundesregierung, sagte Windisch. Es sei ganz wichtig, dass man Lehrlinge ausbilde und dass die Führungskräfte darauf schauten, dass das funktioniere. Weiters werden unter anderem qualitativ hochwertige Personalunterkünfte und ausreichende Erholungsphasen gefordert.