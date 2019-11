Kollar will neues ASKÖ-Vereinshaus bauen

Die Aktionsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ) bietet im Burgenland ein breites Bewegungs- und Sportprogramm für alle Altersgruppen an. Von „Hopsi Hopper“ für die Kleinen bis hin zum Seniorenturnen.

Der neue Präsident, Alfred Kollar, will nun verstärkt vor allem Kinder motivieren, aktiv Sport zu betreiben. „Wir sind sehr stark dabei im Volksschulbereich Mädchenfußball noch weiter zu integrieren, und zwar in Form eines eigenen Bewerbs“, so Kollar.

Das ASKÖ-Büro in der Rusterstraße in Eisenstadt sei mittlerweile in die Jahre gekommen, so Kollar. Er wolle der „ASKÖ-Familie ein neues Haus errichten“, möglicherweise mit einer angeschlossenen Sportstätte.

Standortfrage noch nicht geklärt

„Wir werden uns Anfang nächsten Jahres zusammensetzen, werden neben der Standortfrage – die noch nicht geklärt ist – auch die Frage klären, wie weit ein Verwaltungsgebäude mit einer Sportanlage kombiniert werden kann und soll. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der die Standortfrage beeinflusst, weil ich eine entsprechend große Einrichtung nicht überall hinstellen kann“, so Kollar.

Im Burgenland gibt es 238 ASKÖ-Sportvereine, in denen rund 12.000 Mitglieder organisiert sind.