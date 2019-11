„Kältetelefon“: Hilfe für Obdachlose

Wer obdachlose Menschen sehe und unsicher sei, ob das Gegenüber Hilfe annehmen will, sollte diese Personen ansprechen und helfen, rät Edith Pinter, Direktorin der Caritas Burgenland. „Grundsätzlich wollen wir mit dem Kältetelefon auch Menschen sensibilisieren, dass sie hinschauen, dass sie nicht wegschauen“, so Pinter. Man könne aber auch direkt das „Kältetelefon“ anrufen. „Gemeinsam wird man eine Lösung finden“, meint die Caritas-Direktorin.

Das „Kältetelefon Burgenland“ ist täglich von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr besetzt. Es ist unter der Nummer 0676/837 303 22 zu erreichen.

„Obdachlosigkeit ist kein Großstadtphänomen“

Das burgenländische „Kältetelefon“ wird vom Caritas Haus Franziskus in Eisenstadt betreut. Im Vorjahr wurden rund 25 Anrufe registriert. „Obdachlosigkeit ist nicht nur ein Phänomen der Großstadt, das haben wir in den letzten Jahren festgestellt. Es kommen immer mehr Menschen zu uns in die Einrichtungen. Wir haben zwei Notschlafstellen, zwei Obdachloseneinrichtungen. Die eine ist in Oberwart, die andere in Eisenstadt“, so Pinter.

Wenn obdachlose Menschen beim Kältetelefon gemeldet werden, muss schnell gehandelt werden. Pinter lobt die gute Zusammenarbeit mit den Behörden. „Es kommt immer wieder vor, dass uns Polizisten, die Streifendienst machen, Klienten gleich direkt in die Notschlafstellen bringen. Das ist auch ein wichtiger Dienst und dafür sind wir auch sehr dankbar“, sagt Pinter.