Hotel setzt auf Familien und Kultur

Das 150 Betten Hotel liegt direkt neben der Therme Lutzmannsburg. Aufgebaut wurde es von der Familie Schöll aus Forchtenstein (Bezirk Mattersburg). Seit September sind die Galeristin Eva Pap und der Steuerberater Alois Navara die neuen Eigentümer. Das Paar lebt in Salzburg. Die Idee, ein Hotel im Mittelburgenland zu kaufen, kam Navara, nachdem er die vorigen Eigentümer beraten hatte.

„Das Hotel wurde einige Zeit von fremden Managern geführt und das tut einem Haus dieser Größenordnung nicht gut. Da habe ich zu den Eigentümern gesagt: Wenn es hier keine Nachfolgeregelung gibt, ist es besser zu verkaufen. Beim Nachhausefahren ist mir immer mehr die Idee gekommen: Das wäre doch ein Abenteuer. Ich bin Jungunternehmer und hab mich da hineingestürzt“, erzählte Navara.

Künstleraustausch zwischen Salzburg und dem Burgenland

Pap war von dem Vorschlag, ein Hotel zu kaufen, begeistert. Hauptzielgruppe bleiben Familien mit Kindern. Ergänzt werde das Angebot durch Kultur, sagt Pap. „Weil ich in Salzburg eine Kunstgalerie habe, möchte ich burgenländische Künstler während der Festspielzeit nach Salzburg bringen und entweder internationale oder Salzburger Künstler hier im Hotel vorstellen“, so Pap.

Auch Musik werde eine wichtige Rolle spielen, so Navara. Er verweist auf ein freundschaftliches Verhältnis zu den Indentanten des Liszt-Festivals. „Wir werden hier Festival-Hotel. Wir werden Shuttle-Dienste anbieten. Wir werden die Kinder betreuen, wenn die Eltern oder Großeltern in die Konzerte gehen wollen“, so Navara. Neu gestaltet wurden vorerst die Rezeption und eine Bibliothek. Alle 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden von den neuen Eigentümern übernommen.