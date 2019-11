Christbäume: Verkaufssaison gestartet

Landesweit gibt es bereits 50 Bauern, die auf einer Fläche von 270 Hektar Christbäume produzieren, sagte Sascha Sommer, Obmann der Burgenländischen Christbaumproduzenten bei der Auftaktveranstaltung des Christbaumverkaufs in Oberkohlstätten (Bezirk Oberwart). „Im Burgenland werden 70.000 Bäume verkauft, die wir selbst produzieren. Die beliebteste Sorte ist mit 90 Prozent wie in jedem Jahr die Nordmannstanne. Ein kleiner Teil entfällt auf die Blaufichte, die Silbertanne und die Koloradotanne“, so Sommer.

ORF/Kurt Krenn

„90 Prozent aus burgenländischer Produktion“

Die Wertschöpfung der burgenländischen Christbaumproduktion wird mit zwei Millionen Euro beziffert. Ein Zeichen dafür, dass diese Branche an wirtschaftlicher Bedeutung zulegt, sagte der Präsident der Landwirtschaftskammer, Nikolaus Berlakovich. „Noch vor Jahren wurden Christbäume sehr oft aus dem Ausland ins Burgenland importiert. Jetzt haben es unsere Produzenten geschafft, dass 90 Prozent der Christbäume aus burgenländischer Produktion kommen“, so Berlakovich.

ORF/Kurt Krenn

Mit dem Kauf heimischer Bäume können die Kunden auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sagte Agararlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). „Es wird sehr ressourcenschonend und vor allem naturnah gewirtschaftet“, so Eisenkopf. Die heimischen Christbaumproduzenten sind auch karitativ tätig. Heuer werden das Pensionistenheim Bernstein und die Seniorenpension des Hilfswerks in Lockenhaus mit einem Christbaum beschenkt.