ÖVP tourt mit türkisem Truck durch das Land

Man wolle „ein bisschen Christkindlmarkt-Stimmung in die Bezirke, in die Gemeinden des Landes bringen“, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner am Freitag bei der Präsentation der Tour in Eisenstadt. Der Dezember sei „nicht ein Monat, wo man einen harten Wahlkampf führen möchte, sondern da befinden wir uns eigentlich mitten im Advent in Richtung Weihnachten“, meinte Steiner. „Es ist uns aber trotzdem wichtig, dass wir als Volkspartei bei den Menschen sind.“

ORF

Die Trucktour verbinde man auch mit einer Charity-Aktion für das Kinderhospiz Sterntalerhof. Bei den Veranstaltungen sollen Spenden gesammelt und am Ende der Tour übergeben werden.

FPÖ kritisiert „Monstertruck“

Kritik an der Wahl des Fahrzeugs übte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar in einer Presseaussendung. „Es muss jeder selbst wissen, was er tut. Aber als Eisenstädter Bürgermeister den Klimaschutzpatron zu spielen, im Land für Lärmschutz und gegen Lkw-Verkehr zu kämpfen – und dann im Wahlkampf mit einem solchen Monstertruck zu protzen, das passt einfach nicht zusammen“, so Molnar.