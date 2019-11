Viel Neues bei „Licht ins Dunkel“

Der gesamte Dezember steht beim ORF-Burgenland im Zeichen der 47. Ausgabe von „Licht ins Dunkel“. Radio, Fernsehen und Internet berichten über Menschen und Einrichtungen, denen mit Spenden aus dem Burgenland geholfen wurde. Am „Licht ins Dunkel“ Aktionstag am 2. Dezember erfolgt der Startschuss für die diesjährige Saison, sagte „Licht ins Dunkel“-Koordinatorin und Moderatorin Melanie Balaskovics am Freitag bei einer Pressekonferenz im ORF-Landesstudio Burgenland.

„Am 2. Dezember geht es bei uns los mit dem Aktionstag im Radio, wo jede Burgenländerin und jeder Burgenländer bei uns anrufen kann, um sich ein Lied zu wünschen – gegen eine Spende für ‚Licht ins Dunkel‘“, so Balaskovics.

Zahlreiche Termine

Aber auch zahlreiche weitere ORF-Termine stehen im Zeichen der ORF-Spendenaktion: etwa „Guten Morgen Österreich“ aus dem Burgenland ab 9. Dezember, die Friedenslicht-Aktion ab 22. Dezember oder eine „Licht ins Dunkel“-Sondersendung am 23. Dezember aus der Förderwerkstätte „Rettet das Kind“ in Eisenstadt. Am „Heiligen Abend“ gibt es in ORF2 drei Stunden Live-Programm aus dem Burgenland, von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr sowie von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Erwartet werden die Spitzen aus Politik und Wirtschaft, sowie Vertreter der Kirchen und prominente Gäste am Spendentelefon, so Balaskovics.

„Prominente aus dem ganzen Burgenland sitzen bei uns hier am ‚Heiligen Abend‘ an den Telefonen, jeder kann anrufen, kann mit ihnen plaudern und kann nebenbei seine Spende tätigen“, so Balaskovics.

Einladung an Burgenländerinnen und Burgenländer

Das ORF-Landesstudio in Eisenstadt ist am 24. Dezember wieder für Gäste geöffnet, erklärte Landesdirektor Werner Herics. „Ich lade natürlich alle Burgenländerinnen und Burgenländer und vor allem auch die Kinder herzlich ein, uns am 24. Dezember zu besuchen, sich das Friedenslicht abzuholen. Im Vorjahr haben die Burgenländerinnen und Burgenländer mehr als 610.000 Euro gespendet. Ich hoffe, dass wir das heuer wieder erreichen, denn diese Summe ist im österreichweiten Vergleich wirklich sehr, sehr beachtlich“, so Herics. Österreichweit wurden im Vorjahr 16,5 Millionen Euro für „Licht ins Dunkel“ gespendet.