Haute Couture Award für Martina Mohapp

Auf dem zweiten Platz landete das in Wien ansässige Label „In Or Near“ von Liliya Semenova und Diana Stoynova. Platz drei ging an Atelier Schönbauer-Manak in Strasshof an der Nordbahn in Niederösterreich. „Die Bäume, die Sträucher, die Pflanzen sind der Schmuck und das Gewand der Erde“, sinnierte schon der Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau. Bei der Gala im Odeon-Theater in der Leopoldstadt wurden bodenlange Abendroben aus grüner Dupionseide über den Laufsteg getragen.

41 Modelle waren nominiert, zehn davon schafften es ins Finale der 16. Ausgabe des Wettbewerbs. Jedem Modeschöpfer standen sieben Meter schillernd grüne Dupionseide zur Verfügung, die nach vielfältigen Methoden zu ausladenden Abendkleidern oder figurnahen Roben verarbeitet wurden.

Preisverleihung Haute Couture Award 2019 Der Hauptpreis geht an den Entwurf von Modemacherin Martina Mohapp

„Ich bin total überwältigt. Ich habe nicht damit gerechnet hier einen Preis zu bekommen“, so Mohapp erfreut. Sie habe 40 bis 50 Stunden Arbeit in das Kleid investiert. „Das Blatt am Ausschnitt ist ja handgefertigt und ist an die Corsage gearbeitet“, so die Kleidermacherin.

Aus dem Burgenland waren neben Martina Mohapp noch vier weitere Kleidermacherinnen dabei: Kateryna Kiss aus Frauenkirchen – ihr Kleid war unter den Top zehn, Michaela Eckhardt aus Jennersdorf, Angelika Ahmed-Schedl aus Mattersburg und Tamara Pichler aus Oberwart.

Öko auch in der Mode

Die Mode kommt längst nicht mehr um das Öko-Thema herum. Auch der Haute Couture Austria Award stellt daher die Nachhaltigkeit ins Zentrum und will zu ressourcenschonendem Arbeiten, kurzen Transportwegen, Recycling und natürlichen Materialien anregen. „The Four Element Collection/Green Label“ war nur der Anfang. Nach dem grünen Naturelement Erde folgen in den kommenden zwei Jahren eine blaue und eine rote Kollektion (Wasser und Feuer), ehe 2022 mit der Farbe Gelb für das letzte der vier Element, die Luft, der neue Zyklus zu Ende geht.

„Lokal produzierte Materialien, perfekt verarbeitet durch das Meisterhandwerk, sprich Regionalität, setzen den Nachhaltigkeitsgedanken perfekt um“, sagte Bundesinnungsmeisterin Annemarie Mölzer.