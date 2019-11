Neuer Justizanstaltsleiter offiziell im Amt

Der neue Chef im Gefängnis Eisenstadt blickt auf eine bemerkenswerte berufliche Laufbahn zurück. Er begann als Elektrotechniker und Programmierer, wechselte 1997 zur Justizwache und absolvierte berufsbegleitend ein Jusstudium. In seiner Dissertation schrieb Harald Lipphart-Kirchmeir über das Thema Drogenabhängige im Haftvollzug. Sein Wunsch sei es immer gewesen, die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Arbeit in seine praktische Arbeit einfließen zu lassen, sagte Lipphart-Kirchmeir bei seiner offiziellen Amtseinführung am Donnerstag. Als seine Hauptaufgabe sieht der 51-Jährige die Wiedereingliederung der Gefängnisinsassen in die Gesellschaft.

ORF

Mehr Geld für Strafvollzug gefordert

Eine große Herausforderung für das Justizwache-Personal sei der hohe Ausländeranteil unter den Häftlingen. Die Anstalt sei fast immer voll belegt, weil sie auch Häftlinge aus anderen Bundesländern aufnehme, so Liphart-Kirchmeir. Die Amtseinführung vollzog Justizminister Clemens Jabloner. Er empfahl dabei der nächsten Bundesregierung, die Justizwache mit mehr Geld und Personal auszustatten. „Wir müssen baulichen Maßnahmen treffen – quer durch Österreich und wir müssen die personellen Ressourcen stärken“, so der Justizminister. Ziel sei ein harter, aber fairer Strafvollzug.