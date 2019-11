Jede zweite Jahresvignette digital

Die Gültigkeit der Vignette beträgt 14 Monate, also von 1. Dezember bis Jänner 2021. Digitale Vignetten sind schon seit Anfang November erhältlich, auch sie sind erst ab dem 1. Dezember gültig. Wichtig zu wissen ist, dass die digitale Vignette erst 18 Tage nach dem Kauf benützbar ist, denn gemäß der Konsumentenschutzrichtlinie habe man in diesem Zeitraum ein Rücktrittsrecht, so AK-Konsumentenschützerin Judith Palme-Leeb. Wenn man in der Zwischenzeit, etwa zu Weihnachten, eine Vignette geschenkt bekomme, könne man vom Kauf zurücktreten – das sei der Vorteil. Der Nachteil sei, dass man aufpassen müsse, damit man nicht schon zu früh die Autobahn benütze, so Palme-Leeb.

Vorsicht beim Online-Kauf

Beim Online-Kauf warnt die Arbeiterkammer vor Zusatzgebühren. Am besten sollte man den Kauf auf der Homepage der ASFINAG machen, da fallen bestimmt keine Zusatzgebühren an, so Palme-Leeb. Es gebe aber auch andere Seiten, die die Vignette online anbieten und wo Servicegebühren anfallen würden, die nicht gleich sichtbar seien. Wer eine digitale Jahresvignette sofort nützen will, kann diese bei einem ÖAMTC- oder ARBÖ-Stützpunkt kaufen. Das hat den Vorteil, dass die Vignette direkt nach dem Kauf gültig ist, weil es kein Online-Geschäft ist und somit die 18-tägige Konsumentenschutz Frist entfällt.