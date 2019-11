Basketball-Cup: Blackbirds in Runde zwei

In einer fehlerhaften, aber spannenden Partie hatten zunächst die Gäste aus Mattersburg lange die Nase vorne. Fünf Minuten vor Schluss betrug der Vorsprung der Rocks gar zehn Punkte. Mit einem starken Finish retteten sich die Blackbirds in die Verlängerung. Dort ließen die Südburgenländer gar keine Punkte der Mattersburger zu und siegten am Ende 69:62. Bester Werfer bei Jennersdorf/Güssing war Ex-Teamspieler Sebastian Koch mit 20 Punkten. „Aber die Mattersburger haben uns das Leben sehr schwer gemacht. Wir haben lange gebraucht um den Rhythmus zu finden“, so Koch.

Bei den Mattersburgern konnten nur fünf von zehn eingesetzten Spielern Punkte erzielen. Trotzdem hätte es fast zum Sieg gereicht, so Center Corey Hallett. „Ich glaube, uns ist die Kraft ausgegangen und wir haben unsere Chancen nicht genutzt“, so Hallett. Die Blackbirds stehen in Runde zwei, die Rocks sind damit ausgeschieden.

Dragonz verlieren gegen Piraten

Ebenfalls in die Verlängerung ging die Begegnung der Dragonz Nord-Eisenstadt gegen die Wörthersee Piraten. Die Eisenstädter verloren 100:113, dabei gingen die zu Hause spielenden Dragonz mit einer 13 Punkte Führung ins letzte Viertel. Ebenfalls Runde zwei erreicht haben Dornbirn und Mistelbach. Die Teams der Superliga so wie Oberwart steigen erst in der zweiten Runde ein.