Baustart für Scheiblhofer Wellness-Hotel

Die Bagger sind schon auf dem Feld bei der Ortseinfahrt Andau aufgefahren – in den nächsten Monaten soll mitten in den Weingärten das neue Vier-Sterne-Hotel entstehen und zwar in der Umsetzung eines typisch burgenländischen Angerdorfers. Der Entwurf stammt von Architekt Arkan Zeytinoglu.

Für den Weinbauern und künftigen Hotelbetreiber Erich Scheiblhofer war das Hotel die logische Konsequenz seiner bisherigen Arbeit. „Wir sind schon lange in der Wein-Tourismusszene angekommen. Das Hotel ist der letzte logische Stein, der in das Mosaik passt“, so Scheiblhofer.

Zu den konkreten Investitionskosten hält sich Scheiblhofer bedeckt. „Wir setzen unser gesamtes wirtschaftliches Vermögen, aber auch Privatvermögen ein. Wir werden bei einem achtstelligen Betrag landen – aber im unteren Segment“, sagte der Winzer.

120 neue Arbeitsplätze

Das Land und die WIBUG, sowie die Europäische Union fördern das Hotelprojekt in den Weingärten. Entstehen werden 115 Zimmer sowie eine Wellnessanlage in der Größe von 2.400 Quadratmetern. Mit dem Wein-Wellness-Resort sollen 120 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist ein wichtiger Wegbegleiter des Projekts. „Heute ist ein Moment, in dem hier im Burgenland, im Seewinkel, etwas ganz Besonderes passiert und dafür seid ihr verantwortlich“, betonte Doskozil in seiner Ansprache. Mit den Worten „Wir haben zwar noch kein Hotel, aber schon einen Hoteldirektor“, stellte Erich Scheiblhofer mit einem Zwinkern auch den neuesten Mitarbeiter des Unternehmens vor: Jaro Rataj, der bereits das Allegria Resort Stegersbach leitete.

Man will Gäste aus der Schweiz, Italien, Deutschland, sowie aus der Slowakei, Tschechien und Ungarn anlocken. Die Zimmer werden etwa 140 bis 150 Euro pro Person und Nacht kosten. Für den Burgenländischen Tourismusdirektor Hannes Anton ist es ein Meilenstein für den Burgenland Tourismus. „Wir sind zwar stark beim Wein, aber bisher schwach aufgestellt beim Weintourismus. Das Scheiblhofer – The Resort – könnte ein Eisbrecher für andere Weinbauern werden“, so Anton.