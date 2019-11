Prozess: Opfer betäubt und ausgeraubt

Anfang Mai soll die 20-Jährige in Baumgarten (Bezirk Mattersburg) einen Mann angesprochen haben, der sie – laut einer Sprecherin des Landesgerichts – schließlich mit nach Hause genommen haben soll. Dort wurde gemeinsam etwas getrunken.

Schlafmittel ins Getränk gemischt

In einem unachtsamen Moment soll die Beschuldigte ihrem Opfer sehr starke Schlafmittel und Psychopharmaka in das Getränk gemischt haben. Wenige Minuten später sei er in einen Tiefschlaf gefallen. Mit Komplizen soll die junge Frau die Räumlichkeiten des Hauses nach Bargeld und Schmuck durchsucht haben und auch fündig geworden sein, so die Gerichtssprecherin. Sie sollen 220.000 Euro in bar gestohlen haben. Die Beschuldigte war zum Zeitpunkt der Taten hochschwanger.

ORF/Hofmann

In einem anderen Fall von Anfang Juli in der Gemeinde Schattendorf (Bezirk Mattersburg) soll die Rumänin bei ihrem späteren Opfer zuhause einfach angeläutet haben. Sie soll auch diesem Mann starke Medikamente ins Getränk gemischt und ihn so betäubt haben. Aus dem Haus in Schattendorf wurde Bargeld in der Höhe von 24.000 Euro und Goldringe im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

ORF/Hofmann

Eines der Opfer Alfred Szatovits schilderte ORF-Burgenland-Reporter Christian Hofmann, wie der Raub abgelaufen ist.

Teilweise geständig

In zwei weiteren Fällen soll es allerdings beim Versuch geblieben sein. Mitte Juli hatte ein Mann die Avancen der Frau abgelehnt und die Polizei gerufen. Sie wurde daraufhin festgenommen. Der Rumänin wird schwerer Raub und versuchter schwerer Raub vorgeworfen. Sie ist laut Landesgericht teilweise geständig.