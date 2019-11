Notstrom über Salzwasserspeicher

Gemeindeamt, Feuerwehrhaus und Arztordination sind in Ollersdorf in einem Gebäude untergebracht und werden von einer Photovoltaikanlage mit Sonnenstrom versorgt. Ein Teil dieser Energie fließt in einen Salzwasserspeicher im Feuerwehrhaus. Bei einem Stromausfall ist dieser eine Alternative zu Dieselaggregaten und Lithium-Ionen-Batterien. Mit dem Speicher könnte man alle Verbraucher in dem Gebäudekomplex bis zu vier Stunden betreiben, aber da man ja im Notfall einige Verbraucher wegschalten würde, gehe es wesentlich länger, sagte Andreas Schneemann von der Klimamodellregion Stegersbach. Für Tage, an denen keine Sonne scheine, werde als Vorsorge immer eine gewisse Menge an Strom vorgehalten.

ORF

Strobl: Sicher und umweltfreundlich

Ollersdorf nimmt im Dezember eine Ladestation für Elektroautos in Betrieb und hat eine hohe Dichte von Photovoltaikanalgen. Bei der Notstromversorgung für das Gmeindezentrum entschied man sich auch aus ökologischen Gründen für den Salzwasserspeicher. Dieser gelte als eine der sichersten und umweltfreundlichsten Speicherlösungen, sagte Bürgermeister Bernd Strobl (ÖVP). Der Speicher sei nicht brennbar, nicht explosiv, es gebe keine giftigen Materialien und der Speicher sei absolut wartungsfrei. Er kostete 25.000 Euro. Die garantierte Nutzungsdauer beträgt rund 15 Jahre. Ollersdorf ist damit österreichweit ein Vorreiter.