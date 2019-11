Politik

Jugendliche diskutieren Klimastrategie

Im Landhaus hat am Mittwoch die erste „Burgenländischen Jugendklimakonferenz“ stattgefunden. 96 Schüler zwischen 15 und 16 Jahren nehmen teil. Ihre Vorschläge sollen in die Burgenländische Klima- und Energiestrategie einfließen, so Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).