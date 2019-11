Naturfreunde gegen CO2-Steuer

Als „Partnerorganisation“ bezeichnete SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst die Naturfreunde am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Thomas Lehner, dem Vorsitzenden der Naturfreunde Burgenland. Klimapolitik sei auch Sozialpolitik, sagte Fürst. Die Sozialdemokratie im Burgenland wolle eine sozial verträgliche Umwelt- und Klimapolitik, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. „Das ist uns ganz wichtig, weil man da nur ganz wenig auslöst“, so Fürst.

„Wir brauchen politische Maßnahmen“

Im Burgenland haben die Naturfreunde insgesamt 31 Ortsgruppen und rund 3.800 Mitglieder. Sie bezeichnen sich selbst als größte Naturschutz- und Freizeitorganisation des Landes. Die Naturfreunde würden sich für eine intakte Natur einsetzen, sagte Thomas Lehner. Man brauche politische Maßnahmen, die die Wirtschaftskreisläufe und die Energiegewinnung radikal verändern müssten. Jeder Einzelne könne von der Politik die richtigen Rahmenbedingungen und Schritte verlangen und deshalb würden die Naturfreunde auch das Klimavolksbegehren unterstützen, so Lehner.

ORF

Investitionen statt Strafe bezahlen

Die Naturfreunde fordern die weitere Forcierung erneuerbarer Energie im Burgenland, thermische Sanierungen von Gebäuden, CO2-neutrale Regionalbusse oder auch einen Ausbau des Bahnnetzes. Insgesamt gehe es um eine „umweltfreundlichere Mobilitätsgarantie“. Statt Klimaziele in Österreich zu verfehlen und dafür Strafe zu zahlen, sollte das Geld für Klimaschutzinvestitionen zum Erreichen der vorgegebenen Ziele verwendet werden.

Es wäre besser, diese Mittel jetzt für Investitionen einzusetzen, vor allem, weil man derzeit in einer Niedrigzinsphase lebe, die vermutlich noch etliche Jahre andauern werde, so Lehner. Einer CO2-Steuer können die Naturfreunde nur wenig abgewinnen. Es gelte den öffentlichen Verkehr mehr zu fördern und nicht den privaten Verkehr zu teuer zu machen, sodass die burgenländischen Pendler zum Beispiel nicht mehr in die Arbeit kommen können, so Naturfreunde-Vorsitzender Thomas Lehner.