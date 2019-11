Kinder- und Jugendbuchpreis für Fabsits

Es ist das Debütwerk der Autorin Tanja Fabsits. In ihrem Kinderbuch „Der Goldfisch ist unschuldig“ thematisiert sie das Leben eines Kindes, dessen Vater an einer Depression leidet. Die Erkrankung des Vaters wird in der Geschichte für Kinder verständlich und mit Humor aufgearbeitet, ohne dem Thema dabei die Ernsthaftigkeit zu nehmen, heißt es in vielen Rezensionen. Dem stimmte auch die Fachjury zu, die das Werk aus mehr als 200 Einsendungen auswählte.

Martin Wacht

„Schweres Thema mit Leichtigkeit erzählt“

„Tanja Fabsits thematisiert, wie Kinder mit der Krankheit eines Elternteils, einer Depression oder einem Burnout, umgehen. Besonders beeindruckend ist, wie konsequent sie dabei die Perspektive des Kindes, der Hauptfigur, einnimmt. Literarisch überzeugend findet Fabsits einen Ton, der das schwere Thema mit Leichtigkeit und Komik erzählt“, schrieb die Jury in ihrer abschließenden Bewertung.

Tanja Fabsits wurde 1976 geboren und stammt aus dem Bezirk Güssing. Sie studierte Biologie und arbeitet als Redakteurin in den Bereichen Wissenschaft und Medizin in Wien. Der Kinderbuchpreis der deutschen Stadt Oldenburg wird seit 1977 für herausragende literarische Leistungen auf dem Gebiet der Kinder und Jugendliteratur vergeben und ist mit 8.000 Euro dotiert.