Lehrer-App „Lernsieg“ bewegt

Am vergangenen Freitag stellte der 18-jährige Schüler Benjamin Hadrigan die App vor. Sein Ziel: Schülerinnen und Schüler sollen Lehrerinnen und Lehrer bewerten. Das geht heutzutage am einfachsten mithilfe einer App – sozusagen einem digitalen Bewertungsbogen am Handy. Die Lehrer werden in mehreren Kategorien beurteilt. Die Bewertung reicht von „nicht genügend“ – das ist ein Stern – bis „sehr gut“ – das wären fünf Sterne.

Bewerten könne jeder, der sich mit seiner Handynummer registriert, sagte Manuel Sulyok, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft öffentlicher Dienst für Pflichtschullehrer. Zum Beispiel könne auch ein Salzburger Landwirt einen burgenländischen Lehrer bewerten, obwohl es keine Berührungspunkte gebe. Das halte er für unglaubwürdig, so Sulyok.

Zitz: Wo endet das System?

Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz übte ebenfalls Kritik an der Bewertungsplattform: „Wer bewertet dann wen? Werden wir die Zeugnisse öffentlich stellen? Werden wir Krankenschwestern bewerten? Werden wir Polizisten bewerten? Wo endet das System? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Und dahinter steht ein kommerzielles Unternehmen. Das heißt wie finanzieren die sich. Da müssen Schülerinnen und Schüler ihre Handynummern eingeben. Wie werden die dann verkauft, diese Handynummern?“

Hauptkritikpunkt Datenschutz

Der Datenschutz ist einer der Hauptkritikpunkte. Was tatsächlich mit den Daten der Nutzer passiert, ist unklar, soll aber überprüft werden. Das gaben das Bildungsministerium und die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst in einer Aussendung bekannt. Ein Datenschutz-Experte wird mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt.

Mittlerweile wurde die App stillgelegt. Den Herausgeber hätten zahlreiche Hass-E-Mails erreicht, lautete die Begründung. Seit Freitag wurde die App rund 70.000-mal heruntergeladen. 127.220 Lehrer-Bewertungen wurden bis dato abgegeben. Durchschnittlich wurden die Lehrer mit 3,96 Sternen bewertet.