WM-Erfolgslauf für Fuhrmann-Schwestern

Bei der Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi geht der Erfolgslauf der Fuhrmann-Schwestern aus Wallern (Bezirk Neusiedl am See) ungebrochen weiter. Beide konnten bisher insgesamt drei Medaillen erobern.