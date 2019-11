Urteil: LBL muss an Team Stronach zahlen

Im März 2015, zwei Monate vor der burgenländischen Landtagswahl, wurde nach dem Zusammenschluss von LBL und Team Stronach eine schriftliche Vereinbarung getroffen, wonach das Team Stronach für die gesamte Legislaturperiode ein Drittel der Landesförderungen bekommen sollte.

Klikovits: Vierteljährliche Zahlungen vereinbart

Man habe den Wahlkampf damals mitfinanziert, habe Personal und Infrastruktur bereitgestellt, erklärte Team-Stronach-Burgenland-Obmann Herbert Klikovits. Diese 40.000 Euro, die die LBL jetzt laut Urteil des Bezirksgerichts Neusiedl am See an das Team Stronach zahlen muss, seien auch nur ein Teil der ausständigen Summe. „Vereinbart war eine vierteljährliche Zahlung an das Team Stronach Burgenland in der Höhe von 11.000 Euro, 44.000 Euro pro Jahr“, so Klikovits.

Kölly will berufen

Das Team Stronach habe keinen Anspruch auf das Geld, meinte dagegen LBL-Obmann Manfred Kölly und will in Berufung gehen: „Sie haben sich ja nicht eingebracht in den Landtag, sie haben ja nichts getan. Sie haben weder bei Gemeinderatswahlen noch woanders mitgearbeitet und somit steht ihnen das Geld auch nicht zu.“

Bruch kurz nach der Landtagswahl

Zum Bruch zwischen den beiden politischen Gruppierungen war es bereits kurz nach der Landtagswahl 2015 gekommen. Der damalige LBL-Kandidat Wolfgang Rauter bekam nach Kölly die meisten LBL-Vorzugsstimmen auf der Landesliste. Rauter verzichtete auf sein Mandat. Daraufhin kam sein Parteikollege Gerhard Hutter zum Zug. Das Team Stronach mit dem damaligen Spitzenkandidaten Rouven Ertlschweiger ging leer aus.

Insgesamt gehe es – für die Jahre seit 2015 – um mehr als 200.000 Euro, die die Liste Burgenland dem Team Stronach schulde, sagte Klikovits. In einem weiteren Verfahren am Landesgericht Wiener Neustadt will er den Rest einfordern. Mit diesem Geld wollte Klikovits eigentlich bei der kommenden Landtagstag antreten. „Dann eben später“, sagte Klikovits, der bereits über eine Kandidatur des Team Stronach bei den Gemeinderatswahlen in knapp drei Jahren nachdenkt.