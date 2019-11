Raiffeisen schließt neun Bankfilialen

Von der Schließung betroffen sind die Filialen Forchtenstein, Schattendorf und Sieggraben im Bezirk Mattersburg. Im Bezirk Oberpullendorf werden die Filialen Lackenbach, Stoob, Steinberg-Dörfl, Piringsdorf und Pilgersdorf zugesperrt. Im Bezirk Oberwart wird die Filiale Unterkohlstätten geschlossen.

ORF

Noch sieben Standorte für Burgenland Mitte

Den 29.000 Kunden der Raiffeisenbank Burgenland Mitte bleiben nach den Filialschließungen sieben Standorte übrig. Die Bankgeschäfte können nach dem 6. Dezember dann noch in Mattersburg, Wiesen, Rohrbach, Weppersdorf, Oberpullendorf, Mannersdorf und Lockenhaus erledigt werden.

Shuttledienst zur nächsten Bankstelle

Als Gründe für die Schließungen werden die verringerte Kundenfrequenz und betriebswirtschaftlicher Kostendruck genannt. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank führe zu sinkenden Erträgen der Banken, hieß es seitens Raiffeisen. Kündigungen soll es trotz der Filialschließungen keine geben. In jenen Gemeinden in denen Filialen geschlossen werden, will Raiffeisen einen wöchentlichen Shuttledienst zur nächstgelegenen Bankstelle anbieten.