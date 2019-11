ÖVP als Koalitionspartner unwahrscheinlich

Die SPÖ Burgenland will bei der Landtagswahl im Jänner 2020 Stimmen dazugewinnen. Landesgeschäftsführer Christian Dax sprach beim SPÖ-Landesparteipräsidium am Montag von einem deutlichen Plus, konkreter wollte er aber nicht werden. Fest steht, dass sich die SPÖ, so sie am 26. Jänner stimmenstärkste Partei wird, einen Koalitionspartner suchen wird müssen.

Fürst vermisst bei ÖVP die „Handschlagqualität“

Dabei sei die inhaltliche Übereinstimmung mit dem jeweiligen Partner besonders wichtig, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Ein zweites Merkmal, das für SPÖ Burgenland wesentlich sei, sei die Handschlagqualität. „Die habe ich aber ehrlich gesagt bei der ÖVP noch nie wirklich gesehen“, so Fürst.

ORF

Der burgenländische Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth hatte zuletzt heftige Kritik an der Politik der SPÖ geäußert – etwa am Mindestlohn von 1.700 Euro netto in landesnahen Betrieben, am Pflegemodell der SPÖ oder an der Bio-Offensive. Man könne davon ausgehen, dass die Sozialdemokratie bei diesen Themen keinen Millimeter weichen werde. Ganz im Gegenteil, man würde diese Themen noch weiterentwickeln und weiter differenzieren, so Fürst.

„Liste Doskozil – SPÖ Burgenland“ am Stimmzettel

Die SPÖ tritt bei der Wahl am 26. Jänner als „Liste Doskozil – SPÖ Burgenland“ an, so wird es dann auch auf dem Wahlzettel stehen. Hans Peter Doskozil habe sich ganz klar als Landeshauptmann aller Burgenländerinnen und Burgenländer deklariert und mit ihm als Person wolle man das auch wirklich zeigen, so Landesgeschäftsführer Christian Dax.

Liste Doskozil – das sei Hans Peter Doskozil, den alle als Landeshauptmann kennen und schätzen würden, und hinter ihm stehe das große Team der SPÖ Burgenland, so Dax. Das oberste Ziel sei es, eine Mehrheit gegen die SPÖ zu verhindern.