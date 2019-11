ÖGB: Studie zur Digitalisierung in Arbeitswelt

Für die Studie wurden 35 Interviews in neun burgenländischen Leitbetrieben durchgeführt, außerdem wurde eine Online-Umfrage mit 247 Personen durchgeführt. Insgesamt wurden bis jetzt 24 Digitalisierungsprojekte seitens der AK genehmigt, die Offensive läuft seit einem Jahr und dauert noch vier weitere. „In dieser Digitalisierungsoffensive investieren die Arbeiterkammern bundesweit 150 Millionen Euro in fünf Jahren. Wir im Burgenland investieren 3,4 Millionen Euro“ erklärt AK-Präsident Gerhard Michalitsch.

Durchgeführt wurde die Erhebung von der „L&R Sozialforschung“ aus Wien. Mehr als die Hälfte der Befragten – nämlich 53,1 Prozent – berichtet über die Einführung neuer EDV-Programme. Oft gäbe es nur firmeninterne Produkteinschulungen, so das Ergebnis der Studie.

Schulungen für ältere Arbeitnehmer

Seitens des BFI wurden schon Schulungen im E-Learning-Bereich entwickelt: „Genau da möchten wir eigentlich ansetzen. Das sind etwa für die älteren Arbeitnehmer die Themen Office-Paket, Bildgestaltung, sowie Social Media“, so Rene Höfer, Stellvertretender Geschäftsführer des BFI.

Es gibt auch schon ein Nachfolgeprojekt mit dem Titel „Digitalisierung-Mitbestimmung Plus“. Mithilfe eines Pilotprojektes wird in einem größeren burgenländischen Betrieb ein Experimentierraum geschaffen. „Wir wollen aktiv mitgestalten und dadurch betriebliche Mitbestimmung insgesamt stärken“, so ÖGB-Landessekretär Andreas Rotpuller. Auch zm Thema Burnout-Vorbeugung wird es am BFI Seminare geben.