Busse für Mattersburg und Oberpullendorf

Die Mikro-ÖV sind Verkehrssysteme, die von Gemeinden organisiert werden – also beispielsweise Dorfbusse, gemeinde-übergreifende Busse und Taxisysteme. Solche gemeindeübergreifenden Verkehrsmittel sollen jetzt auch für die Bezirke Mattersburg und Oberpullendorf geschaffen werden – konkret geht es um Gemeindebusse. Die insgesamt 47 Gemeinden sollen in zehn gemeindeübegreifenden Systemen zusammengefasst werden.

ORF

Mobilitätsprojekte an denen mehrere Gemeinden beteiligt sind werden vom Land mit bis zu 30.000 Euro gefördert. Man wolle dieses Erfolgsmodell ausweiten und Lücken im öffentlichen Verkehrsnetz schließen, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner, SPÖ. Im Rahmen von Workshops werden die Gemeinden beraten und Konzepte entwickelt. Insgesamt gibt es derzeit 13 Öffi-Systeme in 34 burgenländischen Gemeinden. Gemeindebusse legen im Burgenland pro Jahr 362.000 Kilometer zurück und befördern rund 110.000 Personen.