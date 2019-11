Burgenlandliga: Siegendorf ist Winterkönig

Für das Team von Trainer Josef Kühbauer ist der Triumph gegen Deutschkreutz der mittlerweile achte Sieg in Serie. „Ich habe mir das so nicht erwartet. Dass wir am Ende Erster sind, ist natürlich ein Wahnsinn“, so Kühbauer. Beim FC Deutschkreutz ist man trotz der Niederlage sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. „Ich bin wahnsinnig stolz darauf, was wir mit unserem kleinen Kader geleistet haben“, so Trainer Dietmar Heger.

Siegendorf geht mit zwei Punkten Vorsprung auf Deutschkreutz in die Winterpause. Ganz ist die Meisterschaft in der Burgenlandliga allerdings noch nicht beendet: Das unterbrochene Spiel zwischen Sankt Margarethen und Leithaprodersdorf wird am Dienstag fertig gespielt, nach den ersten gespielten 45 Minuten vom 2. November steht es noch 0:0.