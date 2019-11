Fußballakademie feiert zehnten Geburtstag

Seit der Eröffnung im Jahr 2009 wurden in Mattersburg rund 400 Nachwuchs-Kicker ausgebildet. Der Trend ist positiv, denn im vergangenen Jahr sorgten die Teams der AKA Burgenland für die bislang erfolgreichste Saison seit der Gründung. „Mit dieser Entwicklung sind wir natürlich sehr zufrieden. Und wenn man generell die letzten zehn Jahre hernimmt, kann man schon auf den einen oder anderen Spieler zurückblicken, der es auch in die Bundesliga geschafft hat“, so Akademie-Leiter Manuel Takacs.

„Die Spieler entwickeln sich gut, die Ergebnisse passen mitunter auch. Man sieht, dass die Einberufungen nach oben gehen, das heißt, Spieler bekommen auch die Möglichkeit, internationale Erfahrungen zu sammeln“, sagt Patrick Glavanics, ÖFB-Athletik-Trainer und in der AKA Burgenland.

Akademie punktet vor allem bei Infrastruktur

Die U16-Länderspiele in Mattersburg zeigen, dass die Fußballakademie Burgenland mittlerweile auch national punktet, vor allem im Bereich Infrastruktur. „Die Akademie Burgenland ist ein Traum für jeden Jungen, ich glaube, ohne Akademien ist österreichweit Spitzensport heute nicht mehr möglich“, so Hermann Stadler, Teamchef des U16-Nationalteams.

„Ich war erst vor kurzem in Deutschland, habe mir dort das Leistungszentrum von Eintracht Frankfurt angeschaut. Als ich dort mit dem sportlichen Leiter Andi Möller über unsere Infrastruktur gesprochen habe, hat er einfach nur gestaunt, was wir hier in Mattersburg vorfinden“, erzählt Takacs. Absolventen, wie Markus Kuster oder Marvin Potzmann, schafften den Sprung ins Profi-Geschäft.