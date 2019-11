Landesversammlung der Grünen in Neutal

„Die Stimmung ist sehr gut, wir haben gerade eine Landesversammlung am Laufen, wo so viele Leute wie noch nie beisammen sind und ihre Liste wählen. Wir wollen stärker werden, wir haben viele grüne Stärken, wir haben auch viele starke Grüne. Wir wollen bei der Landtagswahl das dritte Mandat erreichen. Es geht darum, dass wir sehr mutig voran gehen, beim Klimaschutz, beim Umweltschutz und auch mutig für den Zusammenhalt einstehen“, so Landessprecherin Regina Petrik.

ORF

Petrik: „Wollen drittes Mandat“

Wer das dritte Mandat besetzen soll, stand zu Mittag noch nicht fest, die 70 Delegierten werden das am Samstag entscheiden. „Das entscheidet bei uns die Basis, deswegen wird heute auf der Landesversammlung gewählt. Wir haben wirklich gute Kandidatinnen und Kandidaten, die Partei öffnet sich, es kommen von allen Richtungen Leute dazu, das Ergebnis kann nur gut werden“, so Petrik.