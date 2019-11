SPÖ-Landesparteitag in Raiding

Die SPÖ-Burgenland stellt in Raiding personelle und inhaltliche Weichen für die Landtagswahl am 26. Jänner. Der rote Wahlkampf wird auf die Person von Hans Peter Doskozil zugeschnitten – der Landesparteivorsitzende und Landeshauptmann tritt zum ersten Mal als Spitzenkandidat an.

Nach seiner Stimmbandoperation ist er noch immer heiser. Am Donnerstag nahm er dazu Stellung – Doskozil trat Gerüchten entgegen, er habe Krebs und er erklärte, er verzichte auf „scheinheiliges Mitleid“. Seit etwas mehr als einem Jahr ist der 49-jährige Landesparteichef, seit Februar ist er Landeshauptmann. Als Spitzenkandidat führt er die SPÖ Landesliste an, die am Samstag beschlossen wird.

Die Bezirkslisten stehen schon fest und werden präsentiert. Auf Bezirksebene soll unabhängig von der Reihung nur die Zahl der Vorzugsstimmen über den Landtagseinzug entscheiden – dieses System soll beschlossen werden.

Vorwahlkampf beginnt nach dem Parteitag

Nach dem Parteitag beginnt der Vorwahlkampf – die SPÖ setzt auf die Themen 1.700 Euro Mindestlohn, Biowende und auch auf Sicherheit. Am 3. Jänner startet die SPÖ mit einer Veranstaltung in Oberwart in den Intensivwahlkampf.

Beim Landesparteitag in Raiding werden 338 Delegierte und insgesamt 600 Personen erwartet. SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi Wagner, der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig, der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer und Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher werden dabei sein.