Pinter begrüßt Pflege-Anstellungen

Das Burgenland sei pflegebedürftig, sagte Pinter. 30.500 Burgenländerinnen und Burgenländer sind über 75 Jahre alt. Dementsprechend groß ist die Nachfrage nach Pflegekräften. Häufig wird die Pflege zuhause von Angehörigen übernommen.

Pinter: Wichtiger Schritt für Karriere als Pflegekraft

Die Möglichkeit der Anstellung von pflegenden Angehörigen heißt Pinter gut. Diese Kurse, die die pflegenden Angehörigen machen müssten, seien zum einen ein ganz wichtiger Schritt in eine eventuelle spätere Karriere als Pflegekraft. Das sei keine Utopie, so Pinter: „Wir haben in der Caritas Mitarbeiter, die vor Jahren zuhause gepflegt haben, denen dann dieser Beruf gefallen hat, die sich dann aufgeschult haben und jetzt bei uns arbeiten.“

62 Anstellungen ab Dezember

Die Nachfrage nach der Pflegeanstellung beim Land Burgenland sei groß, so der zuständige Landesrat Christian Illedits (SPÖ): Per 1. Dezember werden 62 Personen, die ihre Angehörigen zuhause pflegen, in das Angestelltenverhältnis übernommen. Das sei eine sehr positive Entwicklung, weil man merke, dass sich die Annahme dieses Angebots täglich vermehre und verstärke, so Illedits. Gleichzeitig werde man aber natürlich auch den stationären, den teilstationären Bereich weiter ausbauen und forcieren und demnächst die nächsten Projekte auf die Reise schicken.