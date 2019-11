Der Wirtschaftsbund kritisierte in dem dringlichen Antrag den Entwurf zum burgenländischen Sozialeinrichtungsgesetz, weil es die Gemeinnützigkeit für Pflegeheime vorschreibt. Die Vorlage sei „in wesentlichen Punkten“ nicht verfassungskonform, hieß es in dem Antrag. Man werde das Gesetz dort bekämpfen, wo es die Erwerbsfreiheit und das unternehmerische Engagement einschränke, sagte Kammerpräsident Peter Nemeth. Das werde man nicht nur in diesem Bereich machen, sondern in allen Bereichen, wo die öffentliche Hand versuche, die Wirtschaftstreibenden auszubremsen.

Wirtschaftsverband enthielt sich der Stimmen

Der Antrag, mit dem die Kammerleitung der Wirtschaftskammer Burgenland beauftragt wird, ein Verfahren beim Verfassungsgerichtshof anzustrengen, wurde angenommen. Die Delegierten des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes enthielten sich bei der Abstimmung der Stimme.

Wirtschaftsbund: Nemeth wieder Spitzenkandidat

Anfang März 2020 stehen die Wirtschaftskammerwahlen auf dem Programm. Bei der Wahl 2015 hat der Wirtschaftsbund rund 71 Prozent erreicht, Peter Nemeth wird wieder als Spitzenkandidat antreten. Man wolle zwei von drei Stimmen für den Wirtschaftsbund haben, dann gehe es wieder in eine gute Richtung, so Nemeth.

Schwentenwein übernimmt von Hackl

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband erreichte bei der letzten Wahl 17,6 Prozent. Oswald Hackl wird nicht mehr als Spitzenkandidat antreten. Nach fast zwanzig Jahren sei es genug und man sei auch müde, so Hackl. Für ihn übernimmt der Bauunternehmer Gerald Schwentenwein. Sein Ziel ist es, den Mandatsstand zu verbessern und auf über 20 Prozent zu kommen.

Im Wirtschaftsparlament sind auch noch der Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender mit 5,9 Prozent und die Grüne Wirtschaft mit etwas mehr als fünf Prozent vertreten.