Mit viel Gespür für den Ort und die traditionelle Architektur erfüllte sich Familie Schneider in Weingraben den Traum eines Wochenendhauses. In Nachbarschaft zum Wohnhaus der Großmutter und den landwirtschaftlich genutzten, mehr als hundert Jahre alten Scheunen bauten sie ein ökologisch nachhaltiges Haus.

„Wollten im Dorf bleiben“

„Heutzutage ist es in ganz Österreich so, dass die neuen Häuser an den Ortsrand gebaut werden, der Ortskern stirbt aus – eine Thematik, die sehr aktuell ist und das wollten wir nicht, wir wollten im Dorf bleiben“, erzählt Bauherrin Elisabeth Schneider. „Das war eigentlich die Hauptmotivation für uns, hier zu bauen. Dass wir diesen wunderschönen Ortskern, den es hier gibt – und in vielen burgenländischen Dörfern gibt es den, eng aneinander stehende Streckhöfe – dass man die versucht, mit moderner Architektur wiederzubeleben, anstatt am Ortsrand auf der Wiese irgendein Haus hinzustellen“, so Bauherr Claus Schneider.

ORF

Alte Techniken und natürliche Materialien

Den richtigen Partner dafür fanden die Burgenländerin und der Vorarlberger im Architekten Juri Troy. Mit seinen dicken Ziegelwänden und den raumhohen Fenstern, die durch Klappläden verschließbar sind, orientierte sich Troy an den traditionellen Scheunen. Auf eine Klimaanlage wurde bewusst verzichtet.

Im Inneren gibt es viel unbehandeltes Massivholz und Böden aus einer Lehm-Kasein-Mischung. Das Arbeiten mit alten Techniken und ökologischen Materialien war für die lokalen Handwerker eine Herausforderung. Allen gemeinsam ist ein Haus gelungen, das den Ortskern stärkt und in Material und Form nachhaltige Signale setzt.